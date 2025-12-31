Молдавские поисковики подвели итоги работы в 2025 году

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Поисковое движение Республики Молдова подвело итоги своей деятельности в 2025 году, данные представил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
В музее «Ратная слава прошло общее собрание специализированных в сфере увековечения памяти общественных организаций — поискового отряда “Август” и Русского историко-патриотического клуба, посвященное подведению итогов поискового сезона 2025 года.
«На протяжении года поисковые исследования велись на местах ожесточенных сражений времен Великой Отечественной войны — Шерпенском и Раскаецком плацдармах (Новоаненский и Штефан-Водский районы Республики Молдова). В ходе поисковых работ обнаружено 18 солдат и офицеров Красной армии, погибших за освобождение Молдавии от фашизма. Имя одного из найденных героев, возможно, удастся восстановить», — отметил Петрович.
Усилиями поисковиков 22 советских воина обрели последний покой с воинскими и православными почестями в год 80-летия победы, в канун 9 Мая на воинском кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм».
Кроме того, сапёрам Национальной армии передано значительное количество взрывоопасных предметов, обнаруженных поисковиками на местах сражений.
«В крайне тяжелых погодных условиях в июле 2025 года в Штефан-Водском районе прошла ежегодная поисковая экспедиция “Вахта Памяти 2025”. Артефакты времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе поисковых работ, обрели свои места в музейных экспозициях. Так, музей истории города Оргеева получил в дар от Поискового движения Молдовы несколько десятков экспонатов», — отметил Алексей Петрович.
При непосредственном участии поисковых организаций прошла реконструкция трёх воинских захоронений в городе Оргееве. Свыше 400 имен погибших солдат и офицеров были увековечены в граните, — сообщили поисковики.
«Благодаря работе поисковиков десять семей, обратившихся с просьбой установить место погребения своих родных, спустя 80 лет узнали, где покоятся их предки, погибшие в годы Великой Отечественной войны», — уточнил Петрович.
Наиболее ярким событием уходящего года для поисковиков Молдовы стали масштабные праздничные акции, приуроченные к юбилею Победы и посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.
Это шествие Бессмертного полка и Марш Победы 9 мая 2025 года, а также Марш Освобождения, в 81-ю годовщину освобождения Молдовы от фашизма, 24 августа 2025 года.
«Традиционно, во главе праздничных колонн, среди государственных знамён и главных воинских реликвий — копии Знамени Победы и копии Знамени Освобождения Кишинева, гордо развевался и отрядный флаг Поискового движения Республики Молдова», — рассказал глава комитета «Победа».
Он выразил благодарность всем, кто поддерживал работу поисковиков, «кто переживал и молился за нас, кто вместе с нами вписал 2025 год в историю Молдовы как Год Великой Победы».