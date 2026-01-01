Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе

Информация об этом размещена на официальном портале Единого государственного реестра заключений. Одобрение касается обновлённой проектной документации, предусматривающей прокладку участка дороги от трассы Выкса — Досчатое до автодороги Выкса — Шиморское — Ближне-Песочное. Этот маршрут призван разгрузить центральные улицы города и улучшить транспортную доступность в регионе. Разработкой проекта занимались сразу несколько организаций. В их числе — нижегородские компании ООО «Ренова — Строй Плюс» и ООО «Истоки», а также петербургское АО «Трансмост», специализирующееся на проектировании транспортной инфраструктуры. Положительное заключение госэкспертизы было выдано 30 декабря 2025 года.