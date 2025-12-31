Ричмонд
Цену на медицинский полис в Молдове повысили, а денег все равно не хватает: В первую очередь пострадают самые уязвимые пациенты

Бюджет обязательного медстрахования на 2026 год утверждён с дефицитом в 385 млн леев, несмотря на рост взносов граждан.

Доходы — 18,83 млрд, расходы — 19,22 млрд леев; разницу покроют из резервов.

Самые болезненные сокращения — в части ухода на дому и общественных медуслугах: минус более 100 млн леев. Именно здесь поддержка нужна хроническим больным, пожилым и маломобильным пациентам, но средства перенаправляют на другие программы. То есть «инвестиции в здоровье» начинаются с урезания помощи самым уязвимым.

Административные расходы системы превышают 132 млн леев, и даже после изменения статуса CNAM государство гарантирует: зарплаты не сократят.