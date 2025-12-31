Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Похолодание до минус 13 градусов, сугробы высотой 22 сантиметра ожидаются в столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В новогоднюю ночь в Москве похолодает до 10−13 мороза, в Подмосковье минус 10 — минус 15, местами минус 17, что соответствует многолетней норме… Высота сугробов в мегаполисе достигнет 22 сантиметров (норма 20 сантиметров). Ветер западный, северо-западный 3−8 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, температура воздуха составит около минус 10 градусов, что для светлого времени года уже на 4−5 градуса ниже климатической нормы.
«На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12 — минус 15, по области местами до минус 15 — минус 20, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15 часов начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1−4 километров, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до минус 6 — минус 11», — подчеркнул Тишковец.
Он отметил, что в последующие дни, 3 и 4 января, снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до минус 1 — минус 6, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до минус 7 — минус 12 градусов.