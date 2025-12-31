Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

«На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до минус 12 — минус 15, по области местами до минус 15 — минус 20, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15 часов начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1−4 километров, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до минус 6 — минус 11», — подчеркнул Тишковец.