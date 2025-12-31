Ричмонд
Страшное ДТП на трассе в Башкирии: 24-летняя девушка за рулем «Лады» погибла

В Башкирии в ДТП с Chevrolet Cruze погибла 24-летняя водитель Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

На западном обходе Уфы в Благовещенском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, на 52-м километре трассы столкнулись автомобили Lada Granta и Chevrolet Cruze.

По предварительной информации, в результате аварии водитель «Лады», 24-летняя девушка, погибла на месте происшествия. Водитель «Шевроле», 65-летний мужчина, и его 54-летняя пассажирка с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все детали и причины произошедшего столкновения.

