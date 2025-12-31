«Не надо этим путем идти». Лукашенко предостерег Зеленского от опасного пути

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Владимира Зеленского от опасного пути, пишет БелТА.
Комментируя атаку дронами на резиденцию президента России в Новгородской области, белорусский лидер предположил, что ее целью был срыв переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта.
Лукашенко при этом обратил внимание, что подобного рода террористические атаки — редкость.
— Это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта, — заметил он.
И затем Лукашенко посоветовал Зеленскому не идти таким путем, но договориться о мирном решении.
— Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Ред.) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирных переговоров.
Еще глава Беларуси прокомментировал атаку на резиденцию Путина: «Это дичайший терроризм».