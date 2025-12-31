Ричмонд
«Не надо этим путем идти». Лукашенко предостерег Зеленского от опасного пути

Лукашенко сказал Зеленскому, каким путем не стоит идти.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Владимира Зеленского от опасного пути, пишет БелТА.

Комментируя атаку дронами на резиденцию президента России в Новгородской области, белорусский лидер предположил, что ее целью был срыв переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта.

Лукашенко при этом обратил внимание, что подобного рода террористические атаки — редкость.

— Это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта, — заметил он.

И затем Лукашенко посоветовал Зеленскому не идти таким путем, но договориться о мирном решении.

— Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Ред.) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирных переговоров.

Еще глава Беларуси прокомментировал атаку на резиденцию Путина: «Это дичайший терроризм».

