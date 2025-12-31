«Не надо этим путем идти». Лукашенко предостерег Зеленского от опасного пути

— Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Ред.) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться, — констатировал белорусский президент.