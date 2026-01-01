ГАИ Нижегородской области опубликовала график работы в праздники

Прием граждан по линии безопасности дорожного движения будет вестись 3, 9 и 10 января 2026 года — строго по установленному графику для каждой услуги. Кроме того, 11 января станет рабочим днем для Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Стрелка, а также для отдела технадзора и регистрации транспорта на улице Металлистов, где можно оформить регистрационные действия с автомобилями и мотоциклами.