ГАИ Нижегородской области опубликовала график работы в праздники

В период новогодних выходных подразделения Госавтоинспекции Нижегородской области продолжат оказывать государственные услуги, но по особому графику. Актуальное расписание работы каждого подразделения опубликовано в разделе с адресами и контактами на официальном сайте регионального управления МВД. Там же можно заранее уточнить удобный день и вид, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Прием граждан по линии безопасности дорожного движения будет вестись 3, 9 и 10 января 2026 года — строго по установленному графику для каждой услуги. Кроме того, 11 января станет рабочим днем для Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Стрелка, а также для отдела технадзора и регистрации транспорта на улице Металлистов, где можно оформить регистрационные действия с автомобилями и мотоциклами.
При этом для регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ в районах области определен расширенный список выходных. Неприемными днями станут 31 декабря 2025 года, а также 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2026 года. Нижегородцам советуют заранее планировать визиты и пользоваться онлайн-сервисами, чтобы сэкономить время в праздничный период.