Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь

В ГД предложили давать дополнительно 3 дня отпуска работающим в новогоднюю ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трёх дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января», — говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что в соответствии с законодательством, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере), а при определённых условиях вместо повышенной оплаты работнику может предоставляться другой день отдыха (отгул).

Депутаты подчеркивают, что однако единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено — эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день.

Авторы инициативы считают, что гражданам, вынужденно работающим в новогоднюю ночь, нужна дополнительная гарантия, которая бы прямо отражала общественную ценность их труда в этот период.

В этой связи парламентарии предлагают давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь.

«Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьёй, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряжённость в критически важных сферах», — заключается в документе.