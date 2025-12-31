Алексей Беспрозванных вручил жилищные сертификаты 11 медикам в Калининградской области

Пять врачей, пять фельдшеров и одна медсестра из лечебных учреждений Калининградской области получили жилищные сертификаты в преддверии Нового года. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в своем канале в MAX.
Напомним, в этом году по поручению главы региона категория получателей меры соцподдержки для медиков расширена — больше нет возрастного ценза.
"Вручение жилищных сертификатов медицинским работникам является прорывным социальным проектом, дающим конкретные, заметные людям результаты, — прокомментировал губернатор. Он поблагодарил медиков за их труд.
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата составляет 2,5 миллиона рублей.