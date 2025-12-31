Чемпион ECHL и OHL вернулся в «Салават Юлаев»: клуб подписал с Джошуа Хо-Сэнгом контракт до конца сезона

Хо-Сэнг уже знаком болельщикам уфимской команды: он выступал за «Салават Юлаев» в сезоне 2022/23. Получив травму в начале чемпионата, он восстановился к плей-офф и провел в решающей стадии четыре матча. В сезоне 2023/24 хоккеист стал чемпионом ECHL (второй по силе профессиональной лиги Северной Америки). В его активе также есть титул чемпиона OHL (главной молодежной лиги Канады), завоеванный в сезоне 2010/11.