Чемпион ECHL и OHL вернулся в «Салават Юлаев»: клуб подписал с Джошуа Хо-Сэнгом контракт до конца сезона

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о возвращении в команду нападающего Джошуа Хо-Сэнга. Игрок подписал с уфимским клубом двусторонний контракт, который действует до конца текущего сезона.
Хо-Сэнг уже знаком болельщикам уфимской команды: он выступал за «Салават Юлаев» в сезоне 2022/23. Получив травму в начале чемпионата, он восстановился к плей-офф и провел в решающей стадии четыре матча. В сезоне 2023/24 хоккеист стал чемпионом ECHL (второй по силе профессиональной лиги Северной Америки). В его активе также есть титул чемпиона OHL (главной молодежной лиги Канады), завоеванный в сезоне 2010/11.
Комментируя трансфер, главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов воздержался от подробных объяснений, отметив, что все кадровые решения принимаются руководством клуба.
— Вопросы руководству. Я не могу бежать впереди паровоза, — заявил Козлов.
