В Уфе задержали авиарейсы: транспортная прокуратура начала проверку

Сегодня, 31 декабря, в аэропортах нескольких городов Приволжского федерального округа, включая Уфу, были зафиксированы массовые задержки выполнения авиарейсов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Проблемы с вылетами сегодня затронули аэропорты Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Самары, Саранска, Казани, Кирова, Ульяновска и Уфы. Для защиты прав пассажиров, столкнувшихся с задержками, в указанных аэропортах организованы мобильные приемные транспортных прокуроров.
Прокуратура оргнаизовала надзорные мероприятия, направленные на соблюдение Федеральных авиационных правил, гарантирующих пассажирам право на получение предусмотренного законом комплекса услуг при задержке рейса (питание, размещение в гостинице, информирование и т.д.). Ситуация находится на особом контроле в Приволжской транспортной прокуратуре.
