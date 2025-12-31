В Ростове приостановили выпуск новогодних наклеек из-за претензий издательства

В 2017 году сын Владимира Зарубина передал исключительные права на произведения отца крупному издательству. Теперь его представители требуют компенсацию со всех, кто использует рисунки художника в коммерческих целях. Среди них оказались и ростовские производители наклеек. Накануне Нового года им пришлось приостановить выпуск товара и обратиться за помощью к юристу. При этом сам Станислав Авраменко считает, что наследие В. Зарубина — «человека, нарисовавшего советский Новый год» — должно стать достоянием народа.