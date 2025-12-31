В Ростове приостановили выпуск новогодних наклеек из-за претензий издательства

В Донской столице производители новогодних наклеек приостановили выпуск товара из-за претензии Санкт-Петербургского издательства. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Станислав Авраменко.
Представители издательства обнаружили в новогодних наклейках из Ростова рисунки художника Владимира Зарубина и, как правообладатели, потребовали компенсацию — 300 000 рублей.
Владимир Зарубин — известный советский и российский художник-мультипликатор, который создавал изображения для почтовых конвертов и открыток. Его зайцев, белок, ежиков, медвежат хорошо помнят те, кто родился в СССР.
В 2017 году сын Владимира Зарубина передал исключительные права на произведения отца крупному издательству. Теперь его представители требуют компенсацию со всех, кто использует рисунки художника в коммерческих целях. Среди них оказались и ростовские производители наклеек. Накануне Нового года им пришлось приостановить выпуск товара и обратиться за помощью к юристу. При этом сам Станислав Авраменко считает, что наследие В. Зарубина — «человека, нарисовавшего советский Новый год» — должно стать достоянием народа.
