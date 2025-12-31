В Храброво задерживается 21 рейс в Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Шарм Эль Шейх

Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов. По данным авиакомпаний, услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставляются в полном объёме. «С пассажирами в аэропорту Храброво в ночное время работала помощник Калининградского транспортного прокурора Татьяна Куприянова, сегодня — помощник прокурора Зоя Дзик. Круглосуточно действует мобильная приёмная Северо-Западной транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении.