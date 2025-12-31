Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво задерживается 21 рейс в Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Шарм Эль Шейх

Происшествие контролирует транспортная прокуратура.

Источник: Клопс.ru

В Храброво задерживается 21 рейс в Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Шарм Эль Шейх, один отменён. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов. По данным авиакомпаний, услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставляются в полном объёме. «С пассажирами в аэропорту Храброво в ночное время работала помощник Калининградского транспортного прокурора Татьяна Куприянова, сегодня — помощник прокурора Зоя Дзик. Круглосуточно действует мобильная приёмная Северо-Западной транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении.

По обращениям пассажиров организованы проверки. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. В случае нарушений необходимо обратиться по телефону: +7 (911) 973−22−00.

Калининградцы не могут улететь домой на Новый год из Санкт-Петербурга уже третий день.