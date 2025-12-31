Национальная полиция сообщает, что в ряде северных районов Республики Молдова идет снег, а дорожное движение осуществляется в зимних условиях. Проезжая часть покрыта снегом и может быть скользкой, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Водителям рекомендуют снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и убедиться, что транспортные средства оснащены в соответствии с зимним сезоном. Полицейские экипажи патрулируют участки с повышенным риском, обеспечивая безопасность дорожного движения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).