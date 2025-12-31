Ричмонд
Мужчина исчез в Башкирии незадолго до Нового года: поисковый отряд обратился за помощью

В Башкирии пять дней ищут пропавшего 57-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил о поисках 57-летнего Александра Евстифеева из села Акбердино Иглинского района. Мужчина пропал 26 декабря, его местонахождение уже пять дней остается неизвестным.

Приметы разыскиваемого: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем была черная куртка, черные джинсы и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Александра Евстифеева или видел человека, похожего на его описание, немедленно связаться с поисковым отрядом по круглосуточному телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Также активисты обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.

