Мужчина исчез в Башкирии незадолго до Нового года: поисковый отряд обратился за помощью

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил о поисках 57-летнего Александра Евстифеева из села Акбердино Иглинского района. Мужчина пропал 26 декабря, его местонахождение уже пять дней остается неизвестным.
Приметы разыскиваемого: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем была черная куртка, черные джинсы и черные ботинки.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Александра Евстифеева или видел человека, похожего на его описание, немедленно связаться с поисковым отрядом по круглосуточному телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.
Также активисты обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.
