Воронежские медики предупредили о «синдроме праздничного сердца»

В преддверии новогодних праздников медики предупреждают жителей Воронежа и области об опасности так называемого «синдрома праздничного сердца». Это состояние характеризуется острыми нарушениями ритма сердца после приема больших доз алкоголя. Об этом рассказали 31 декабря в Минздраве региона.
Аритмия может развиться практически сразу или с отсрочкой в 12−36 часов после застолья. Помимо сбоев в сердцебиении, опасное состояние может сопровождаться одышкой, слабостью, предобморочными состояниями и обмороками, особенно если частота сердечных сокращений очень высока.
Специалисты отмечают, что хотя более 90% эпизодов фибрилляции предсердий, вызванных этим синдромом, проходят сами, риск рецидива в течение следующего года остается высоким и составляет 20−30%. Более того, алкоголь может спровоцировать и жизнеугрожающие желудочковые аритмии, иногда становясь причиной внезапной сердечной смерти.
Медики призывают воронежцев встречать праздники ответственно, беречь свое здоровье и в случае появления тревожных симптомов немедленно обращаться за медицинской помощью.