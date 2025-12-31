Воронежские медики предупредили о «синдроме праздничного сердца»

Специалисты отмечают, что хотя более 90% эпизодов фибрилляции предсердий, вызванных этим синдромом, проходят сами, риск рецидива в течение следующего года остается высоким и составляет 20−30%. Более того, алкоголь может спровоцировать и жизнеугрожающие желудочковые аритмии, иногда становясь причиной внезапной сердечной смерти.