Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин из Кремля поздравил россиян, выступив с традиционным новогодним обращением, первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где до наступления Нового года остались считанные минуты.

Источник: © РИА Новости

Разница Камчатки и Чукотки во времени с Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах РФ перед наступлением полуночи по местному времени.

В прошлом году Путин по традиции записал новогоднее обращение к россиянам из Кремля. А в 2022 году новогоднее поздравление президента РФ было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент РФ выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году президент РФ поздравлял россиян из Хабаровска — тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.