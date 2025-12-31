Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом

В прошлом году Путин по традиции записал новогоднее обращение к россиянам из Кремля. А в 2022 году новогоднее поздравление президента РФ было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент РФ выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году президент РФ поздравлял россиян из Хабаровска — тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.