Бойцы СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, заявил Путин

«Вы (участники специальной военной операции — ред.) взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России», — сказал глава государства в ходе новогоднего обращения.