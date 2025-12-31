Алкоголь запретили продавать в центре Самары с 31 декабря по 11 января

В период зимних каникул самарцы не смогут приобрести алкоголь в границах следующих улиц: Вилоновская от Фрунзе до Галактиновской, Галактионовская от Льва Толстого до Вилоновской, Красноармейская от Фрунзе до Самарской и Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской. Запрет не распространяется на продажу спиртных напитков в общепите.