Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали на Камчатке и Чукотке, продлилось около трех минут 20 секунд.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Путин обратился к гражданам страны из Кремля.
Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители самых восточных регионов страны: Камчатского края и Чукотского автономного округа, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
