Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд

Показанное на Камчатке и Чукотке обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали на Камчатке и Чукотке, продлилось около трех минут 20 секунд.

Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Путин обратился к гражданам страны из Кремля.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители самых восточных регионов страны: Камчатского края и Чукотского автономного округа, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше