Фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 1 января

Примечательно, что главным образом в этом направлении усердствуют новобранцы вселенной — жена режиссера Моряк и муза режиссера Прилучный. Тогда как, например, Охлобыстин (который вместе с Табаковым и Деревянко достался фильму в наследство от ребута мультика) занят чем-то принципиально иным — и как будто всю дорогу снимается не у Сарика Андреасяна в «Простоквашино», а у Роберта Эггерса в «Маяке» вместо Уиллема Дефо. Что производит, конечно, совершенно инфернальное впечатление (Сколько мы уже на этом камне? Пять недель? Два дня? Где мы? Помоги вспомнить. Кто ты такой, Томми?). Психоделической вишенкой на торте служит то обстоятельство, что дядя Федор, Печкин, папа и мама в фильме почему-то внешне сильно напоминают Велму, Шэгги, Фреда и Дафну из сериала про Скуби-Ду. Правда, за все час сорок пять никто так ни разу и не предлагает разделиться и поискать улики.