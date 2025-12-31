В Ростове продают бокалы из кинофильма «Ирония судьбы или c легким паром»

В Ростове продаются бокалы для шампанского — точь в точь, как из кинофильма «Ирония судьбы или c легким паром». Объявление размещено на популярном интернет-сервисе.
— Те самые хрустальные бокалы для шампанского из новогоднего кинофильма. C каждым годом их все меньше в продаже, поэтому они дорожают, — пишет автор предложения.
По словам владельца, фужеры были выпущены в 70-х годах на Гусевском хрустальном заводе. Обладатель раритета просит 7200 рублей за шесть изделий высотой 19 сантиметров и 5400 — за набор бокалов высотой 16,5 сантиметров. При этом заверяет, что хрусталь находится в идеальном — подарочном состоянии.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.