Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из «Пулково»

Пассажиры в костюмах Дедов Морозов, о которых сообщали СМИ, улетели из «Пулково».

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, о которых сообщали СМИ, улетели из аэропорта «Пулково», сообщает авиагавань.

По информации аэропорта, в ряде СМИ и Telegram-каналах распространилась фотография пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек у стойки регистрации в аэропорту «Пулково» с подписью о задержке их рейса.

«К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек могут улететь бесплатно. Однако для того, чтобы получить такой билет, нужно дождаться окончания регистрации. Всего за утро: шесть сказочных персонажей улетели на Владикавказ, восемь в Краснодар, один в Калининград, пять в Москву и два в Ставрополь», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.