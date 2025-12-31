Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из «Пулково»

«К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек могут улететь бесплатно. Однако для того, чтобы получить такой билет, нужно дождаться окончания регистрации. Всего за утро: шесть сказочных персонажей улетели на Владикавказ, восемь в Краснодар, один в Калининград, пять в Москву и два в Ставрополь», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.