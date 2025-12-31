Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы ждем Новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся», — говорится в поздравлении спикера Совфеда, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам законодателя, для каждого 2025 год был разным: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями.
«Он объединил россиян в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач, стремлении сделать все возможное для процветания родины. Понимая, как нам дороги стабильность и общественное согласие, мир и глобальная безопасность, мы вместе преодолевали вызовы времени, трудились для укрепления российской государственности», — отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние страны — «это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу».