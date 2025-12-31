Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году

Матвиенко поздравила россиян и пожелала исполнения надежд в 2026 году.

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы ждем Новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся», — говорится в поздравлении спикера Совфеда, текст которого распространила пресс-служба СФ.

По словам законодателя, для каждого 2025 год был разным: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями.

«Он объединил россиян в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач, стремлении сделать все возможное для процветания родины. Понимая, как нам дороги стабильность и общественное согласие, мир и глобальная безопасность, мы вместе преодолевали вызовы времени, трудились для укрепления российской государственности», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние страны — «это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу».

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше