Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год

Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме для москвичей на 2026 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров — 18 971 рубль.

«Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2026 год в следующих значениях: в расчете на душу населения — 25 342 рубля, для трудоспособного населения — 28 940 рублей, для пенсионеров — 18 971 рубль, для детей — 21 903 рубля», — говорится в решении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы.

Правительству Москвы при этом, согласно документу, рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые акты.

