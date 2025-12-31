Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров — 18 971 рубль.
«Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2026 год в следующих значениях: в расчете на душу населения — 25 342 рубля, для трудоспособного населения — 28 940 рублей, для пенсионеров — 18 971 рубль, для детей — 21 903 рубля», — говорится в решении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы.
Правительству Москвы при этом, согласно документу, рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые акты.