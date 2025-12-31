Вся история России доказывает ее силу в верности духовному, заявил Медведев

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вся история России доказывает, что сила государства — в верности духовным основам, умении хранить правду истории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении россиян с Новым годом.
В среду Медведев опубликовал видеообращение, в котором поздравил россиян с Новым годом.
«Вся история нашей страны доказывает, что сила России — в верности нашим духовным основам, в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте», — сказал Медведев в обращении в своем Telegram-канале.