Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин

Путин в новогоднем обращении: надежды и планы россиян неотделимы от Родины.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы страны, искреннего стремления принести ей пользу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки и Чукотки. В своем обращении Путин отметил, что россияне рассчитывают не только на свои силы, но и на тех, кто рядом, кто им близок и дорог, при этом всегда сами готовы подставить плечо.

«Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые, но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе — народ России», — сказал российский лидер.