Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин

Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки и Чукотки. В своем обращении Путин отметил, что россияне рассчитывают не только на свои силы, но и на тех, кто рядом, кто им близок и дорог, при этом всегда сами готовы подставить плечо.