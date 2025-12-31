Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы страны, искреннего стремления принести ей пользу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки и Чукотки. В своем обращении Путин отметил, что россияне рассчитывают не только на свои силы, но и на тех, кто рядом, кто им близок и дорог, при этом всегда сами готовы подставить плечо.
«Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые, но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе — народ России», — сказал российский лидер.