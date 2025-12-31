«Надо относиться серьезно». Лукашенко впервые рассказал, как предостерег Путина от покушения

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые рассказал, как предостерегал российского коллегу Владимира Путина от опасности покушения.
Белорусский лидер, сообщила его пресс-служба, припомнил прежний разговор с российским коллегой, который состоялся накануне БРИКС в Южной Африке. И пояснил, что в дружеском братском разговоре посоветовал Путину туда не лететь.
— Чемоданы собирает. Я говорю: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» (пояснил Путин. — Ред.). Говорю: «Ты что, собрался туда лететь?». «Ты собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!», — передал разговор глава Беларуси.
И напомним, что тогда полетел на саммит глава МИД России Сергей Лавров. Лукашенко не исключил, что Путин, возможно, отказался от поездки по другой причине, однако тогда он высказал свое мнение по этому вопросу.
При этом Лукашенко рассказал, что предостережение было основано на данных, полученных белорусской разведкой.
— Нас информировали на уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России, — добавил он.
Еще Лукашенко рассказал, что Путин пригласил лидеров государств Санкт-Петербург, куда прилетят его ближайшие друзья, в том числе глава Китая Си Цзиньпин. Также глава Беларуси рассказал, что советовал Путину быть поаккуратнее без потери бдительности.
— Говорю, тебе (Владимиру Путину. — Ред.) виднее, ты в этой сфере работал, это ваша сфера (чекистская), тебе виднее, — указал глава республики.
А резюмируя, Александр Лукашенко отметил, что был прав, предупреждая и предостерегая глава России. И констатировал, к чему надо относиться серьезно и, что признает российский лидер.
— Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина — все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно, — заключил белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко предостерег Владимира Зеленского от опасного пути: «Не надо этим путем идти».
Также глава Беларуси сказал, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирных переговоров.
Ранее белорусский президент прокомментировал атаку на резиденцию Путина: «Это дичайший терроризм».