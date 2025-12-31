«Надо относиться серьезно». Лукашенко впервые рассказал, как предостерег Путина от покушения

— Чемоданы собирает. Я говорю: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» (пояснил Путин. — Ред.). Говорю: «Ты что, собрался туда лететь?». «Ты собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня ж там ждут». Я говорю: «Ты что! Война идет!» — «Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!», — передал разговор глава Беларуси.