Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки и Чукотки.
«Новый год — это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе», — сказал Путин.
Также глава государства отметил, что в эту ночь россияне стремятся словом и делом поддержать участников специальной военной операции, которые сражаются за родную землю, за правду и справедливость.
«С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2026 годом!» — сказал Путин.