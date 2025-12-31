Ричмонд
В Ростове погиб водитель автомобиля, влетевшего в осветительное ограждение

В донской столице ночная авария унесла жизнь 32-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове авария унесла жизнь 32-летнего мужчины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 31 декабря вблизи остановки «Березовая роща». По предварительным данным, водитель на «Ладе» не справился с управлением и врезался в осветительное ограждение. В результате аварии он скончался до приезда «скорой».

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.

