В Ростове погиб водитель автомобиля, влетевшего в осветительное ограждение

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 31 декабря вблизи остановки «Березовая роща». По предварительным данным, водитель на «Ладе» не справился с управлением и врезался в осветительное ограждение. В результате аварии он скончался до приезда «скорой».