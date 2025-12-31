Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей

П. -КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Россияне вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная, заявил президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении.
Российский лидер поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первыми обращение услышали жители Камчатки и Чукотки.
«Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная», — сказал глава государства в новогоднем обращении.