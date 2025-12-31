На троллейбусе по Кишиневу с Дедом Морозом: Где, как, когда — подробности праздничных маршрутов

«Познавай город с Дедом Морозом» — до 4 января детишек и их родителей приглашают на тематические экскурсии по Кишинёву на туристическом троллейбусе.
Отправиться в волшебное путешествие по городу можно каждые субботу и воскресенье. В 12:00 экскурсии проводятся на русском языке, в 15:00 — на государственном.
Троллейбус отправляется от Арки Победы и прибывает туда же. По завершении поездки все дети получают сладкие сюрпризы от Деда Мороза.
Количество мест ограничено. Дети до 7 лет путешествуют бесплатно. Для остальных пассажиров действует тариф в размере 30 леев.
