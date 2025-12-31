С 1 января в Воронеже изменится 14 маршрутов, два — закроются

С первого января в Воронеже вступают в силу изменения в работе городского автобусного сообщения. Как сообщили 31 декабря в управлении транспорта, маршруты 14 автобусов будут скорректированы, а два маршрута полностью прекратят работу.
По словам властей, все решения принимались комиссионно — с учетом реальной загрузки направлений, пассажиропотока и предложений горожан. Изменения также связаны с заключением новых договоров с перевозчиками.
Основные изменения маршрутов:
№ 18 — теперь связывает ЖК «Грин Парк» с ул. Димитрова с заездом к остановке «Графская кухня» для жителей улиц Лизюкова и Хользунова. Вместо отменяемого маршрута № 75.
№ 27 — продлен до ул. Комарова с движением через ТРЦ «Московский проспект» к бульвару Победы (участок по ул. Маршала Жукова исключен).
№ 32 — будет ходить от Тверской улицы до остановки «ВГУ», без заезда в Юго-западный микрорайон.
№ 46 — при движении от вокзала «Воронеж-1» добавится заезд на Средне-Московскую и Пушкинскую улицы.
№ 48 — соединит остановку «Завод ГОО» с микрорайоном Семилукские Выселки через Таврово (маршрут № 79 закрывается).
Новые возможности для «Лесной поляны»:
В жилом массиве «Лесная поляна» появится остановка «улица Козо-Полянского». Через нее будут проходить:
№ 40 — свяжет микрорайон Подгорное с «Лесной поляной».
№ 50 — скорректирован для удобного сообщения между ул. Перхоровича и ТРЦ «Московский проспект».
Другие изменения:
№ 51 — вместо проспекта Революции будет следовать по улицам Фридриха Энгельса и Никитинской.
№ 65 — проложит путь от ул. Саврасова до микрорайона Озерки с отменой маршрута № 56.
№ 71 — расширен для улучшения доступности социальных объектов и ЖК «Крымский квартал».
№ 81 — новый круглогодичный маршрут, который соединит ул. Перхоровича с остановкой «Тополя-1» (летом — до «Тополя-2»).
№ 82 — напрямую свяжет улицы Екатерины Зеленко и 9 Января с Северным жилым микрорайоном.
№ 87 — сокращен до остановки «Больница № 8» (ранее доезжал до «Тополя-1»).
№ 92 — теперь соединит центр города с Семилукскими Выселками и микрорайоном Шилово.
Как пояснили в управлении, все изменения направлены на повышение эффективности транспортной сети и удобства пассажиров.