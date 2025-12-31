Пассажиры уже вторые сутки не могут улететь в Уфу из Калининград: все из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий по всей стране сотни пассажиров оказались заблокированы в аэропортах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Санкт-Петербурге и Калининграде. В частности, рейс Калининград — Уфа задерживается уже более 45 часов.
Как сообщает Telegram-канал Baza, пассажирам с большим трудом и задержками предоставляет предусмотренные законом услуги: размещение в гостинице, питание и воду приходится фактически «выпрашивать».
Параллельно задерживается и рейс Уфа — Калининград. Согласно данным на сайте аэропорта «Уфа», вылет перенесен с 07:30 на 21:15, а прилет — с 06:25 на 20:45. По информации издания UFA1.RU, на этом направлении у перевозчика работает всего один самолет, из-за чего задержка одного рейса автоматически блокирует и противоположный.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.