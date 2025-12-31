Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Новым годом необычным видео

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал праздничное видеопоздравление для жителей региона. Ролик появился в его телеграм-канале в канун Нового года и сразу привлёк внимание нестандартным форматом.
По задумке авторов, нижегородцы вместе с главой региона собирают в коробки всё, что хотелось бы оставить в прошлом: обиды, тревоги, усталость и проблемы. Эти «грузы» отправляются в фургон с надписью «Всё плохое», за руль которого садится Дед Мороз. Машина уезжает в неизвестном направлении, словно унося с собой весь негатив уходящего года.
А уже с наступлением Нового года город наполняется другим настроением. В кадре появляются улыбки, радость, тепло и свет — улицы Нижнего Новгорода загораются праздничными огнями, а на смену заботам приходят надежда и ощущение обновления.
В подписи к видео Глеб Никитин призвал взять в 2026 год веру, благодарность тем, кто был рядом в трудные моменты, важные жизненные уроки, любовь к близким и родному региону. «В Новом году — только хорошее!» — завершил поздравление губернатор.