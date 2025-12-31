Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый храм открылся в Приокском районе

Однокупольный храм может принять 200 прихожан.

Источник: t.me/yuriy_shalabaev

Новый храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира открылся в Приокском районе в канун Нового года. Божественную литургию посетил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

Однокупольный храм может принять 200 прихожан. Сегодня, 31 декабря, чин Великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Это важное событие стало настоящим подарком и чудом в канун Нового года для всех православных верующих, которые ждали этого с момента закладки храма в 2022 году», — отметил Шалабаев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новогодние ели, установленные в Арзамасе и Семенове, стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Елки России».