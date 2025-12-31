Новый храм открылся в Приокском районе

Новый храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира открылся в Приокском районе в канун Нового года. Божественную литургию посетил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, о чем рассказал в своем телеграм-канале.
Однокупольный храм может принять 200 прихожан. Сегодня, 31 декабря, чин Великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
«Это важное событие стало настоящим подарком и чудом в канун Нового года для всех православных верующих, которые ждали этого с момента закладки храма в 2022 году», — отметил Шалабаев.
