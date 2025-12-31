Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина стала уже малоуправляемой, сообщила пресс-служба президента.
Ранее белорусский президент прокомментировал атаку на резиденцию Путина, назвав случившееся дичайшим терроризмом.
При этом Лукашенко обратил внимание на то, что резиденция российского лидера в Новгородской области, по сути — загородный дом, куда приезжали многие иностранные гости. Он вспомнил, как Путин рассказывал ему о визите в данную резиденцию бывшего немецкого лидера Гельмута Коля. И пояснил, что в этой резиденции российского президента «можно увидеть, что такое Россия».
И еще он констатировал, что Путин фактически не бывает в этой резиденции, так что атака на нее была бессмысленной.
— Что, украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Тогда зачем было беспилотники направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет, — сказал глава Беларуси.
При этом Лукашенко указал, что даже, если бы резиденция была жилой, то атака также не изменила бы ситуацию на поле боя. Еще глава Беларуси задумался о том, причастен ли к этой атаке Владимир Зеленский, сказав, что указывает на то, что Украина стала малоуправляемой.
— Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим, — прокомментировал белорусский лидер.
И в заключение назвал атаку на президентскую резиденцию дикостью, глупостью и безумием, которое ни к чему не приведет.
Кроме того, Александр Лукашенко впервые рассказал, как предостерег Владимира Путина от покушения: «Надо относиться серьезно».
Еще белорусский президент предостерег Владимира Зеленского от опасного пути: «Не надо этим путем идти».
Также глава Беларуси сказал, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирных переговоров.