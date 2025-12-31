Путин в уходящем году подписал более 1300 указов, распоряжений и законов

В числе подписанных документов были и указы о награждениях. Так, 21 марта Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, 21 октября высшей государственной награды был также удостоен режиссер Никита Михалков. Шестого июля был подписан указ о награждении второй медалью «Золотая Звезда» Героя России Михаила Гудкова (посмертно) — он стал первым в современной истории дважды Героем России и был удостоен награды за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.