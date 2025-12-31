В Беларуси регистрация в электронной очереди на границе станет дороже с 1 января. Это следует из постановления белорусского правительства № 782 от 29 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что с 1 января 2026 года плата за регистрацию на границе при учете НДС увеличится с 1 до 1,5 базовой величины, или до 67,5 рубля (в январе одна базовая величина составит 45 рублей) для каждого грузового транспортного средства, а также автобуса.
Что касается легковых автомобилей и мотоциклов, которые не бронируют дату въезда, тариф вырастет с 0,3 до 0,5 базовой величины, или до 22,5 рубля. В том случае, если водитель захочет заранее забронировать конкретную дату и время въезда в пункт пропуска, то ему нужно будет заплатить 15,5 базовой величины, или 697,5 рубля. Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2026 года.
