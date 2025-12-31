Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Кабмин России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.
«Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации — микропереписи населения 2028 года», — говорится в документе.
В качестве ответственных исполнителей в стратегии указаны Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, а также Социальный фонд.
В документе отмечается, что в результате получат и опубликуют актуальные сводные статистические данные по социальным и демографическим характеристикам населения страны.