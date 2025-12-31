В Ростове в первые дни января обещают от минус 7 до +4 градусов

В Ростове-на-Дону первый день 2026-ого по прогнозам синоптиков будет морозным и снежным. Утром столбики термометра покажут — 6 градусов, днем — 3, а ночью — семь градусов мороза. Во второй половине дня возможен снег.
В пятницу, второго января, утром в Донской столице обещают мороз до 7 градусов, днем потеплеет до минус двух градусов, вечером столбики термометра покажут ноль градусов. День будет ясным и без осадков.
В субботу, 3 января, утром будет от минус 1 до ноля градусов, днем потеплеет до +3, а вечером до +4. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
В воскресенье, 4 января, утром +3 градуса, днем столбики термометра покажут +4, а вечером вновь 3 градуса тепла. С раннего утра и до самой ночи будет идти дождь.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Снег и морозы и перепады от −15 до +11: Начальник ростовского гидрометцентра Назарова рассказала, какую ждать погоду в январе 2026.
Что изменится в Ростовской области с 1 января 2026: Новые тарифы на электричество, подорожание проезда, рост МРОТ и выплаты родителям.