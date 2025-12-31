Запрет на работу мигрантов в 2026 году расширили в Волгоградской области

В постановлении главы региона, опубликованном в последние дни уходящего года, перечислен список отраслей экономии с кодами ОКВЭД, где иностранцев нанимать запрещено. Теперь мигранты не смогут работать в научной среде, силовых структурах, в сфере отдыха и развлечений.