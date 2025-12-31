Ричмонд
Мобильные операторы не будут повышать тарифы в 2026 году после критики Лукашенко

МАРТ и мобильные операторы договорились не повышать тарифы в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало с белорусскими мобильными операторами соглашения о тарифах, сообщили в телеграм-канале МАРТ.

Так, МАРТ и операторы А1 и МТС заключили соглашение о неповышении тарифов на мобильную связь в 2026 году.

Напомним, ранее на Всебелорусском народном собрании президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси.

Еще Нацбанк показал новый знак белорусского рубля, за который заплатят 3000 рублей.

Также Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.

