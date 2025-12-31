Белорусы смогут увидеть северное сияние из-за магнитных бурь 1 января

Согласно предварительному прогнозу, в ночь с 31 декабря на 1 января на Земле начнется слабая магнитная буря уровня G1. В частности, геомагнитные возмущения ожидаются по причине совпадения двух факторов. Так, на Землю будут оказывать влияние поток частиц от небольшой корональной дыры на Солнце, а также край плазменного облака, выброшенного в результате серии вспышек класса М, произошедших в ночь с 28 на 29 декабря.