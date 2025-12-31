В отделениях «Почты России» начнут продавать лекарства

Уточняется, что для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов «Почта России» должна указывать в заявлении сведения о наличии у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей и хранением лекарственных препаратов для медицинского применения, имеющих дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения.