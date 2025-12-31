Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области во время пожаров погибли два человека

В донском регионе при тушении пожаров огнеборцы обнаружили тела двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожары унесли жизни двух человек. Об этом сообщает Донское МЧС.

Первое ЧП случилось в городе Каменск-Шахтинском. Из-за короткого замыкания электропроводки пламя занялось в коридоре дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Возгорание на площади девять квадратных метров ликвидировали семь сотрудников МЧС России с помощью двух спецмашин.

Второй пожар произошел в частном доме на улице Вишневой в Шахтах. Причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя. В результате погиб 48-летний мужчина — при тушении пожара его тело также нашли спасатели. Возгорание на площади 20 квадратных метров устранили восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.