В Ростовской области во время пожаров погибли два человека

В Ростовской области пожары унесли жизни двух человек. Об этом сообщает Донское МЧС.
Первое ЧП случилось в городе Каменск-Шахтинском. Из-за короткого замыкания электропроводки пламя занялось в коридоре дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 40-летнего мужчины.
Возгорание на площади девять квадратных метров ликвидировали семь сотрудников МЧС России с помощью двух спецмашин.
Второй пожар произошел в частном доме на улице Вишневой в Шахтах. Причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя. В результате погиб 48-летний мужчина — при тушении пожара его тело также нашли спасатели. Возгорание на площади 20 квадратных метров устранили восемь огнеборцев на двух спецмашинах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.