В Ростовской области во время пожаров погибли два человека

Второй пожар произошел в частном доме на улице Вишневой в Шахтах. Причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя. В результате погиб 48-летний мужчина — при тушении пожара его тело также нашли спасатели. Возгорание на площади 20 квадратных метров устранили восемь огнеборцев на двух спецмашинах.