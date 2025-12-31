Дед Мороз прибыл во Владивосток

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз на своих сказочных санях добрался до Владивостока и поздравил с Новым годом жителей этого города, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.