Путин в 2025 году провел пять губернаторских кадровых перестановок

Руководивший до этого Оренбургской областью Денис Паслер в конце марта был назначен врио губернатора Свердловской области. Во главе этого региона он сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Евгения Куйвашева. По итогам сентябрьских выборов Паслер был избран главой Свердловской области и 16 сентября вступил в должность.