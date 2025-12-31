Юрист сказал, привлекут ли белорусов к ответственности за шумное застолье на Новый год

По словам Скалдина, в период с 23.00 до 07.00 по подпункту 7.10. Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, который был утвержден Советом министром, не должны совершаться действия, которые создают шум, вибрацию ((в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ и так далее). За подобное может грозить административная ответственность.