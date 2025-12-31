Юрист сказал, привлекут ли белорусов к ответственности за шумное застолье на Новый год

Начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин сказал, грозит ли белорусам ответственность за шумное застолье на Новый год. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Несмотря на огромное количество концертных площадок и мест массовых гуляний, где белорусы могут провести новогоднюю ночь, многие выбирают праздновать дома. Иногда такие празднования оборачиваются шумным застольем с танцами и музыкой.
По словам Скалдина, в период с 23.00 до 07.00 по подпункту 7.10. Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, который был утвержден Советом министром, не должны совершаться действия, которые создают шум, вибрацию ((в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ и так далее). За подобное может грозить административная ответственность.
Вместе с тем, добавляет начальник юридического отдела, какие меры принять к соседям, которые шумят в новогоднюю ночь, будет зависеть от конкретной ситуации.
— Проведение увеселительного мероприятия в квартире именно в новогоднюю ночь, как это предусмотрено нашими традициями, расценивается как смягчающее обстоятельство. Кроме того, есть такое понятие как малозначительность деяния, когда имеются формальные признаки правонарушения, но оно не наносит серьезного вреда окружающим, — обратил внимание Алексей Скалдин.
Он добавил, что учитываются также мотивы, которые побудили белорусов вызвать милицию. К примеру, в семье есть малолетние дети, пожилые родители, кто-то болеет и ему нужна тишина. Скалдин обратил внимание, что, приехавшие на место по жалобе сотрудники милиции, будут принимать решение при учете всех обстоятельств.
— Они могут сделать устное замечание «виновникам торжества», порекомендовать им продолжить праздник в местах массовых гуляний, а если те желают оставаться дома — вести себя потише, уменьшить громкость музыки. И предупредить, что при повторной жалобе уже будут применены меры административной ответственности, — отметил начальник.
Ранее глава МВД Иван Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске.
Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
А еще сильные морозы до −20 градусов ожидаются в Беларуси 1 января 2026.