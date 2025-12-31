Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с роликом видов Москвы.

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал поздравление с Новым годом, пожелал мира, радости и процветания, он также сопроводил пожелания роликом с достопримечательностями Москвы.
«Счастливого Нового года! Желаю вам и вашей семье здоровья, мира, радости и процветания в Новом году. Пусть 2026 год принесет больше света!» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации глава РФПИ прикрепил ролик в мультипликационном стиле, в котором показаны достопримечательности и улицы Москвы зимой.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше