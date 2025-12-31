Ричмонд
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с роликом видов Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал поздравление с Новым годом, пожелал мира, радости и процветания, он также сопроводил пожелания роликом с достопримечательностями Москвы.

«Счастливого Нового года! Желаю вам и вашей семье здоровья, мира, радости и процветания в Новом году. Пусть 2026 год принесет больше света!» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

К публикации глава РФПИ прикрепил ролик в мультипликационном стиле, в котором показаны достопримечательности и улицы Москвы зимой.

